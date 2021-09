Salvini stronca l'endorsement di Giorgetti a Calenda: "Ha smentito". Ma è falso

Il leader della Lega è intervenuto anche sul caso Morisi: "Non ci sono reati, è una vicenda privata. Chi fa uso di droghe va aiutato"

L'intervista in cui il ministro Giorgetti fa un endorsement a Carlo Calenda a Roma? "Non l'ho letta, e comunque ha smentito", taglia corto Matteo Salvini ospite di Serena Bortone a Oggièunaltrogiorno, su Rai 1. Anche se, da quando il titolare dello Sviluppo economico ha rilasciato l'intervista alla Stampa nessuna smentita è in realtà filtrata dal suo entourage. "Penso che a Roma Michetti abbia la competenza per ripartire dalle periferie e non dal salotto di Calenda", ha poi aggiunto il segretario della Lega. La cui ospitata in televisione era anche un'occasione per tornare sul caso Morisi, dopo che ieri è stata resa nota l'indagine per cessione di sostanze stupefacenti a carico dell'ex guru della comunicazione di Salvini.

"Penso che a Roma, Michetti abbia la competenza per ripartire dalle periferie e non dal salotto di Calenda"@matteosalvinimi a #OggièUnAltroGiorno@serenabortone #28settembre pic.twitter.com/xpsecmjq7t — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) September 28, 2021

"Quando l'ho saputo? Con voi. Non c'è reato, sono problemi che riguardano la vita privata di una persona", ha commentato Salvini. "Chi spaccia droga è un criminale, mentre chi la usa va curato", ha aggiunto difendendo quello che considera a tutti gli effetti suo amico. "È un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto". E a domanda se si fosse pentito di aver citofonato a casa di un presunto spacciatore di droga a Bologna, durante la campagna elettorale per le regionali del 2020, Salvini ha risposto. "Quelli erano spacciatori, infatti sono stati arrestati".