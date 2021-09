Domani i quattro candidati la fanno finita, ecco dove e come

Michetti terrà un punto stampa a Spinaceto con Salvini, Meloni. Per Raggi, in piazza Bocca della Verità, anche Di Maio e Conte. Calenda ha scelto invece piazza del Popolo. Attivissimo Gualtieri: due eventi, con Letta a Primavalle, e con Zingaretti a San Basilio

L’ultimo siluro sulla campagna elettorale della Capitale è arrivato lunedì extraraccordo. Dalle colonne della Stampa di Torino. Intervista, rumorosissima, a un ministro varesotto, il leghista Giancarlo Giorgetti. Convinto dell’inevitabile sconfitta di Enrico Michetti, Giorgetti ha fatto senza giri di parole un endorsement in piena regola a Carlo Calenda. A sei giorni dal voto. Sconquasso ovunque. Per il Pd, lo dicono per prime Monica Cirinnà e Valeria Fedeli, si tratta della dimostrazione che il leader di Azione “è di destra”. Mentre da quella parte è una corsa a smentire le parole del ministro. Convergono dichiarazioni di sostegno convinto a Michetti sia di Salvini sia di Meloni, si spende pure Silvio Berlusconi. Il fulmine a ciel sereno, alla fine, fa quasi un favore all’avvocato.