Osho for Calenda: "Chi voterei a Roma? Mi spiace, ho la residenza a Viterbo"

L’ultima uscita è la foto di Mario Draghi all’assemblea di Confindustria con le braccia alzate. La didascalia recita: “Su le mani Confindustriaaaaaa”. Lui, l’autore, è Federico Palmaroli, 44 anni, la penna che da anni accumula like su Facebook e Instagram con “Le più belle frasi di Osho”. Inizialmente una pagina di fotomontaggi in cui irrompeva il santone indiano con qualche frase spiazzante. Da qualche tempo luogo di foto di politici con ironiche didascalie in romanesco. In ogni caso non chiamatelo memista. “È un termine che detesto – spiega Palmaroli –, al massimo fotoromanziere”.

