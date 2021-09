Centinaio: “La Lega è per il green pass, chi fa il fenomeno è fuori”

Dentro la Lega qualcuno fa il fenomeno scordandosi che, se è in Parlamento, lo deve soltanto a Matteo Salvini”, ringhia il sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco Centinaio, leghista della prima ora, in questa conversazione con il Foglio. “La Lega non è più il partito piccolo piccolo, confinato al nord, dove Bossi comandava e tutti eseguivano. Oggi siamo un partito grosso, Salvini ha impresso un metodo e una visione diversa, ha modernizzato il movimento facendoci raggiungere percentuali mai viste prima”. Autocritica zero? “Non abbiamo fatto tutto bene ma faremo meglio. La posizione favorevole al green pass andava espressa prima, con maggiore forza, per evitare i fraintendimenti e le fughe in avanti di qualcuno”.

