Rixi e Montani (Lega): "Comanda Salvini. Donato? Si è fatta comprare da qualcun altro"

Quarantuno assenti ingiustificati della Lega per il voto sul green pass. È evidente che c'è discussione su questo strumento. "Certo. Anche io non sono soddisfatto, si poteva aggiustare", dice Edoardo Rixi. "Ma nel partito comanda Salvini che è il segretario nazionale. Il governo non è di centrodestra, alcune cose si condividono, altre meno". La stessa tesi la sposa Enrico Montani. "Nel Carroccio posizioni differenti e difficoltà oggettive",dice il senatore. E attacca la europarlamentare che ieri ha lasciato la Lega perché a suo dire nel partito “prevale la linea Giorgetti”. "Francesca Donato evidentemente è stata già comprata da qualcun altro".