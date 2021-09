Conte cita Renzi sul palco. E il pubblico: "Dovete sparargli". Il leader di Iv: "Continuo a lottare senza paura"

Giuseppe Conte ha inserito, tra i principi fondativi del suo nuovo M5s, quello della "cura delle parole". I suoi elettori, però, evidentemente non si sono ancora adeguati al nuovo corso. Almeno a giudicare da quanto accaduto ieri a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Dove, nel corso di un comizio tenuto dal nuovo leader grillino insieme al giornalista Andrea Scanzi, mentre Conte parlava di Matteo Renzi dal pubblico c'è chi ha urlato: "Fatelo fuori". E ancora "Sparategli".

"Continuo a lottare per le nostre idee a testa alta e senza paura": la risposta di Renzi e le reazioni della politica

"Possono minacciare di farmi tutto, anche di spararmi: io continuo a lottare per le nostre idee a testa alta e senza paura", Matteo Renzi risponde così alle parole e alle minacce della piazza grillina, dopo il video pubblicato dal Foglio. "Spero che un giorno i 5Stelle capiranno che le regole della democrazia non sono i sondaggi. Temo che le regole della civiltà e del rispetto per gli avversari invece non le capiranno mai", ha scritto in un post su Facebook il leader di Italia Viva

"Che scandalo. Conte tace e non condanna le minacce". Poco prima delle parole di Renzi, era stata Teresa Bellanova ad attaccare su Twitter il leader grillino, chiedendo conto anche a Rai e La7 del ruolo di Andrea Scanzi, spesso ospite televisivo delle due reti



I Cinque Stelle in piazza con #Conte e il giornalista “indipendente” #Scanzi urlano minacce di morte a @matteorenzi: "sparategli!"

Conte tace e non condanna le minacce. E che dicono #Rai e @La7tv che invitano Scanzi come opinionista indipendente?

Che scandalo! pic.twitter.com/e1FYyV1lGI — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) September 16, 2021

"Questo è il nuovo corso dei Cinque Stelle? Vergogna", è la reazione di Maria Elena Boschi che sottolinea il silenzio di Conte davanti alle parole d'odio del suo pubblico



#Scanzi e #Conte. Un giornalista pagato da Rai e La7 fa campagna elettorale in piazza a fianco di un ex premier, che assiste silente agli insulti e alle minacce di morte contro Matteo Renzi. Questo è il nuovo corso dei Cinque Stelle? Vergogna. — Maria Elena Boschi (@meb) September 16, 2021

Anche Carlo Calenda, candidato sindaco a Roma, ha condiviso il video del comizio di Conte. "Belle persone", il commento del leader di Azione

"Spero che il prof. Giuseppe Conte, prenda le distanze da ciò che è stato detto al suo comizio", è l'invito di Andrea Marcucci, senatore del partito Democratico



Non ho mai immaginato fosse possibile pensare che ad un avversario politico si potesse augurare la morte. Spero che il prof. @GiuseppeConteIT, prenda le distanze da ciò che è stato detto al suo comizio a Montevarchi nei confronti di @matteorenzi — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) September 16, 2021

La senatrice dem ed ex ministro all'Istruzione Valeria Fedeli ha espresso la sua solidarietà a Matteo Renzi, aggiungendo su Twitter: "Di fronte alla violenza non si può restare in silenzio"