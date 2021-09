Roma, Raggi e Gualtieri si litigano il prete antispaccio di San Basilio

Il candidato sindaco del Pd aveva un appuntamento con Don Coluccia. Appena la Raggi l'ha saputo si è precipitata in periferia

Tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri è scattato l'inseguimento. Ieri il candidato sindaco del Pd è andato a San Basilio, periferia nord della capitale. Aveva un appuntamento con Don Coluccia, il prete antispaccio che si batte per ristabilire la legalità nel quartiere. Parte di una strategia per recuperare voti nelle periferie dove il centrosinistra fatica a imporsi. Però appena la sindaca Raggi ha saputo del blitz del suo sfidante si è precipitata a San Basilio per marcare il territorio, pubblicando sui suoi social un video in cui la si vede passeggiare per le strade del quartiere proprio in presenza del sacerdote (e dello stesso Gualtieri).

Stanotte, prima di tornare a casa, sono andata a San Basilio. C'era Gualtieri, mai visto prima in zona. L'ho portato a conoscere il quartiere e vedere cosa abbiamo realizzato in questi anni: palestra della legalità, fontana della Balena, ex bocciofila, luci e parco a via Tranfo. pic.twitter.com/1QUsXD5qjY — Virginia Raggi (@virginiaraggi) September 15, 2021

