Il Pd pensa alle liste

Enrico Letta continua a ribadire che il governo Draghi deve arrivare fino alla fine della legislatura. Ma gli ultimi rumor provenienti da Palazzo Chigi lasciano pensare che in realtà avesse ragione Goffredo Bettini quando, nelle sue conversazioni con i dirigenti del Pd, sosteneva come assai probabile la salita del premier al Colle e che perciò i dem farebbero male a non tirare per primi la volata a Draghi e a intrupparsi dietro Matteo Salvini, che non ha mai fatto mistero di volere il presidente del Consiglio al Quirinale. Il fatto è che Sergio Mattarella è veramente intenzionato a non seguire i passi del suo predecessore Giorgio Napolitano. Niente bis per l’attuale capo dello stato. E se dovesse essere davvero Draghi il successore, che possibilità ci sono di votare nella primavera del 2022?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE