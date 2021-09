Non un partito di Draghi, ma un partito per Draghi. Appello

Al direttore - A sorpresa, l’Italia ha ripreso a correre. Le previsioni indicavano per il 2021 un pil in crescita, ma non fino al punto di “sfiorare il 6 per cento”: questo, ufficialmente, ha reso noto il ministro dell’Economia. In giro c’è più fiducia, qualcosa che assomiglia all’ottimismo e che ridesta lo spirito d’iniziativa, la voglia di fare, la propensione a rimettersi in gioco. Pure lo sport fotografa la novità di un paese che pare finanche effervescente, se i successi a ripetizione, in diverse discipline, non sono un inganno. Nei riguardi delle istituzioni si palesa altresì un sentimento di confidenza che smentisce, almeno per ora, la supposta vocazione al mugugnismo come cifra dell’identità nazionale. L’omaggio al presidente della Repubblica, ormai a cadenza regolare, aiuta a capire ciò che guida un pensiero forse recondito, non tale però da velare un certo desiderio di continuità finalizzato a evitare la sopravvenienza di pericolose tensioni.

