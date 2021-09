L'ultimo dei democristiani. Breve storia di Paolo Oronzo Magli, candidato a Roma

Con il ricorso respinto dal Tar del Lazio presentato dal candidato sindaco Rodolfo Concordia per il partito politico Democrazia Cristiana di Angelo Sandri, è sceso a 21 il numero di candidati per il Campidoglio. Ma soprattutto rimane un solo democristiano in gara. Chi? Nella lista dei candidati trascritte dai giornali è comparso spesso il nome di Paolo Oronzo Mogli. In realtà non esiste, c’è stato un refuso nel ricopiare il cognome. Il candidato è Paolo Oronzo Magli. Che al Foglio spiega: “Evidentemente non sanno leggere, era scritto chiaramente, l’errore di trascrizione ci sta però c’era anche l’email e il telefono, bastava chiamarmi. Prendo la faccenda in buonafede, tutti si possono sbagliare, ma perseverare è diabolico. Abbiamo degli avvocati nel movimento, ci stanno pensando loro”.

