Lo strano caso Alto Adige, avanguardia nella lotta al Covid ma con molti prof no Vax

Un anno fa la provincia sognava di essere Covid free. Adesso molti prof rassegnano le dimissioni per non sottoporsi all'obbligo vaccinale. "Nel resto d'Europa di lingua tedesca questa imposizione non c'è"

“Le regole vanno rispettate per evitare un autunno difficile”, ha detto il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher. La frase non è di circostanza: succede infatti che in Alto Adige, già zona pioneristica nella lotta al Covid, dove nell’autunno scorso si sperimentava la ricerca di massa degli asintomatici (come a Liverpool), la riapertura delle scuole, in anticipo di una settimana rispetto al resto del paese, porti con sé qualche problema, primo tra tutti una certa riluttanza (per non dire ostilità) al vaccino nella classe degli insegnanti. I numeri parlano infatti di venti professori che rassegnano le dimissioni prima dell’inizio dell’anno, e di altri sessanta che non entrano a scuola perché privi di green pass (e le eventuali sospensioni possono portare al rischio Dad per mancanza di docenti, tanto che l’intendenza scolastica ha agevolato le procedure di reclutamento).