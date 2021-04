Avanguardia Bolzano. Aprire le scuole con test obbligatorio per chi va in presenza

In attesa che la campagna vaccinale faccia il suo corso, c'è un modo per ripartire in sicurezza? A Bolzano l'adesione è alta, spiega l'assessore all'Istruzione in lingua italiana Giuliano Vettorato

Riaprire in sicurezza: è la frase-ritornello che ricorre, piantata al confine tra resistenza, insofferenza e speranza. Ma sul “come” non ci sono visione univoche. Ci sono però esperimenti, tentativi di mediazione per accorciare i tempi, in attesa che i vaccini facciano il loro corso. Se si guarda all’estero si trova la città di Tubinga, dove il sindaco Boris Palmer ha avviato un progetto di test di massa: chi esibisce un tampone negativo, fatto gratuitamente, può per 24 ore circolare liberamente in ristoranti, bar, cinema, teatri.