Così la scuola tornerà ostaggio di Asl e regioni. Una  svolta e un'idea di Renzi

La scuola in presenza è una priorità di questo governo. Lo ha ribadito ieri Draghi in conferenza stampa rivendicando la scelta dello scorso aprile con cui “abbiamo dato un mese in più di scuola in presenza”, anche se alcuni governatori continuarono a bypassarlo. Ma mentre in molti sulla scuola continuano a fare un po' di confusione, passando dai banchi a rotelle alle finestre aperte, agli ingressi scaglionati al mettere o meno la mascherina, uno dei pochi che sembra aver colto il vero punto che impedisce di garantire questo obiettivo è stato Matteo Renzi: “Il problema vero, oggi, è gestire le quarantene. Tra poco riaprono le scuole e se viene prevista la quarantena per chi viene in contatto con un positivo rischiamo la dad da subito. Per questo dico che i vaccinati non devono essere messi in quarantena”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE