Il virus, la Dad, il futuro, la responsabilità. Due chiacchiere con il grande italianista

L'ultimo libro del professore, in uscita per La Nave di Teseo, parte da vuoto del primo lockdown, per arrivare alla scuola di oggi, un oggetto da maneggiare con cura, e, dice Ferroni, da non considerare soltanto "strumento" per la formazione di "capitale umano"

Una scuola per il futuro, quando il futuro prossimo della scuola – tra neanche quindici giorni – è appesantito dai calcoli sul come evitare che il virus si ripresenti a sbarrare le aule e a rispedire in Dad studenti appena emersi dall’esperienza. C’è l’obbligo di green pass per il personale scolastico, ma c’è anche la sensazione impalpabile e persistente che si sia arrivati a un punto di non ritorno culturale e psicologico, e che il post Covid non possa fare a meno di una riflessione sul passaggio pandemico – anche e soprattutto a scuola.