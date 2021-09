Gli ottimi autoritarismi di stato sulla salute pubblica

Quando ho sentito Mattarella sul “dovere morale” di vaccinarsi ho pensato che la predica è forte, dura, intimidente, inaudita da parte di una personalità di rango costituzionale la più elevata; è evidente la sintonia con l’allusione di Draghi all’obbligo vaccinale come una possibilità; è in linea con la scelta rigorosa del green pass e con la sua progressiva estensione, per decreto governativo, a settori via via più ampi della popolazione (i dipendenti pubblici, per esempio); è per lo meno complementare a un reticolo di divieti, multe, limitazioni della mobilità che abbiamo sperimentato e sperimentiamo; e un magistrato ha preso un’iniziativa doveristica nella forma di una richiesta di impeachment a una voce pubblica dell’ambito no vax, attaccando in giudizio una posizione civile di per sé non illegale.

