Le dittature percepite in Europa

La pandemia, vista a meno di due anni di distanza, ha la forma di una frattura. Lo evidenzia lo European Council on Foreign Relations, (Ecfr) in uno nuovo studio pubblicato il primo settembre dal titolo “Europe invisible divides: How covid-19 is polarising European politics, firmato da Ivan Krastev, scrittore e presidente del Center for Liberal Strategies, e Mark Leonard, direttore dell’Ecfr. Lo studio si concentra su come siamo cambiati, come potremmo ancora cambiare e sui rischi che le nostre società si stanno portando dietro. Il primo è che siamo di fronte, più di prima, a due Europe. Anzi a due pandemie. La percezione di quello che è accaduto in questi mesi varia molto da paese a paese, secondo delle linee che ricalcano, in parte, le divisioni che si sono create nelle crisi precedenti – quella del debito e quella dei rifugiati.

