Perché milioni di americani non si vaccinano

L’appiattimento della curva delle vaccinazioni è in parte fisiologico per una campagna di vaccinazione come quella americana che ha avuto un’accelerazione incredibile nella sua prima fase. Ma anche le attese si sono modificate: prima contava la velocità nelle vaccinazioni, ora non si fa che chiedere: quando si raggiunge la tanto sospirata immunità di gregge?

La curva delle vaccinazioni negli Stati Uniti si sta appiattendo. Secondo i dati ufficiali, la media oggi di somministrazioni al giorno è di 2,29 milioni di dosi, il 32 per cento in meno rispetto al picco registrato il 13 aprile, con 3,38 milioni di dosi somministrate. L’appiattimento è in parte fisiologico per una campagna di vaccinazione come quella americana che ha avuto un’accelerazione incredibile nella sua prima fase. Ma anche le attese si sono modificate: prima contava la velocità nelle vaccinazioni, ora non si fa che chiedere: quando si raggiunge la tanto sospirata immunità di gregge? Per farlo, si devono vaccinare più persone possibili ed è qui che l’appiattimento di questa curva diventa preoccupante: c’è “un’esitazione” nella vaccinazione. Per superarla, il governo americano sta attuando piani per rendere i vaccini più accessibili, con una distribuzione sempre più capillare sul territorio e coinvolgendo le aziende. Ma l’esitazione non è soltanto una questione di comodità.