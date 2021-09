"Ci facciamo un selfie?". Ora Conte ha un nuovo format elettorale

Al primo sentore di malizia, nello staff di Giuseppe Conte già mettono le mani avanti. E dicono che sono solo ragioni di ordine pratico ad aver suggerito il cambio di format: perché c’è il Covid e dunque assembrarsi in piazza non è consigliabile, perché con mezza Italia da girare è meglio pensare a regole d’ingaggio flessibili. E poi c’è la voglia di ridefinire il profilo dell’ex premier: sempre in camicia e giacca, per carità, perché l’autorevolezza professorale resti la sua cifra, ma bisogna spettinarlo un po’, accorciare le distanze con la gente, ridonarlo a quel popolo di cui si proclamò avvocato. Tutto comprensibile, certo. E però, se ai facilitatori regionali (ebbene sì, ancora esistono) è arrivato perentorio l’ordine di evitare comizi statici per il tour dell’avvocato di Volturara, è anche per una certa inconfessabile paura di non riuscire a riempire le piazze. E dunque Paola Taverna, che da responsabile “attivismo locale” nel famigerato “Team del futuro” – mai davvero attivo, fin dalla sua creazione nel gennaio 2019, ma mai neppure davvero rottamato – sta curando l’organizzazione del cammino di Conte lungo le strade d’Italia in vista delle amministrative di ottobre, insieme ai consulenti dell’ex premier ha individuato la formula più opportuna alle esigenze comunicative del nuovo leader grillino: “la passeggiata”.

