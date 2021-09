Toh, chi si rivede! Ecologisti, garofani e comici: le ultime candidature eccellenti nella Capitale

Di Battista, avvistato a un banchetto, firma per una lista ecologista a sostegno della Raggi. Bobo Craxi di nuovo in campo, ma per Gualtieri. E con la destra scende in campo Pippo Franco

Una firma e il gioco è fatto. Di ritorno a un ruolo attivo ancora non se ne parla. Eppure Alessandro Di Battista lontano dalla politica non sa e non vuole restare. Questa mattina non ha rinunciato a lanciare un esplicito segnale di sostegno a Virginia Raggi e un’ulteriore presa di distanza dal Movimento 5 Stelle. L’ex deputato ha firmato per la presentazione alle prossime elezioni amministrative in programma nella Capitale della lista Roma Ecologista, creatura degli ex ministri del governo Prodi bis Alfonso Pecoraro-Scanio e Alessandro Bianchi, a un banchetto in piazza di Torre Argentina. Con tanto di zaino in spalla e figlio al seguito.

Pubblicità

A favore della corsa di Roberto Gualtieri è arrivato l'endorsement del Nuovo Psi di Bobo Craxi, che con un post su Facebook ha spiegato le ragioni del suo impegno in prima persona: “Ritorna il garofano rosso sulle schede elettorali, mi sembrava un fatto significativo partecipare a questo nuovo varo e incoraggiarlo con senso di responsabilità dirigente e con sentimento militante”.

Tra le candidature eccellenti, ma stavolta a sostegno di Enrico Michetti, è stata annunciata nei giorni scorsi anche, all’interno di una lista civica, quella del comico Pippo Franco. L’ex conduttore del Bagaglino non è nuovo alle discese in campo: nel 2006 aveva accettato una candidatura al Senato con la Democrazia cristiana di Francesco Rotondi e nel 2013 quella alle primarie di Fratelli d’Italia. La stella del piccolo schermo ha voluto precisare: “La mia candidatura è legata a quello che è il mio ambito di pertinenza: l’arte”.