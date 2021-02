Di Battista lascia il M5s: "Rispetto per il voto su Rousseau, ma mi faccio da parte"

L'ex deputato ha annunciato su Facebook il passo indietro dopo l'ok a Draghi. "Da questo momento non parlerò più a nome del Movimento"

"Da questo momento non parlerò più a nome del Movimento cinque stelle, perché in questo momento il Movimento cinque stelle non parla più a nome mio". Lo ha detto in un video su Facebook Alessandro Di Battista, in cui lascia intuire che dopo l'ok al governo Draghi dato dagli iscritti alla piattaforma Rousseau abbandonerà il M5s. "Se poi un domani la mia strada dovesse incrociarsi di nuovo con quella del Movimento cinque stelle, vedremo. Dipenderà esclusivamente da idee politiche, atteggiamenti e prese di posizione", ha aggiunto l'ex deputato romano, uno dei più critici sulla possibilità di sostenere il terzo governo diverso dall'inizio della legislatura.

Pubblicità

"Ho un grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti", ma "la mia coscienza politica mi impedisce di digerire" certe scelte, ha puntualizzato Di Battista. Che alla fine del video ci ha tenuto, in ogni caso, a ringraziare Beppe Grillo. "In politica si dice che la gratitudine sia il sentimento del giorno prima. Per me sarà il sentimento dei giorni a venire. Gli sarò per sempre grato. E' lui è che mi ha insegnato a prendere posizione".