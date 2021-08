Conte, salvo intese

Fattosi segretario, l’ex premier gestisce l’M5s come faceva col governo: rimanda a settembre

Come nel film di Terence Hill, “continuavano a chiamarlo frattanto”. Perché Giuseppe Conte, da maggio segretario politico del M5s, ancora e sempre trova la sua misura nel rinvio, nel pensiamoci dopo, in pratica nel languore come risorsa da contrapporre a ogni ostacolo si pari lungo la strada. Enrico Letta è diventato segretario del Pd il 14 marzo, e una settimana dopo aveva già composto la sua segreteria e la sua squadra. Conte invece è capo politico già da tre mesi, ma quando gli hanno chiesto della sua segreteria – chi saranno i vice? Chi si occuperà di immigrazione e chi di economia? – ha aperto un’infinita e arzigogolata parentesi verbale sintetizzabile così: “Deciderò a metà settembre”. Perché proprio a metà settembre? Boh, lo sa Iddio.