L'Aula sorda e (furba) e il monito di Mattarella sui decreti

Certo, i richiami del Colle. Per non dire dell’austero Comitato di controllo per la legislazione (organo della Camera che fu guidato anche da Sergio Mattarella), presieduto oggi dall’onorevole professore Stefano Ceccanti. Però si deve pur andare avanti senza sottilizzare troppo. E dunque vai con l’emendamento sempre in canna e con il testo che s’allunga a colpi di commi e diventa un’altra cosa: il caro e sempreverde “decreto omnibus” che fa tante fermate e passando imbarca di tutto. Nell’interesse del paese, sia chiaro, della sovranità del Parlamento e della democrazia.

