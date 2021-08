Per Anas serve un vero manager

Un manager vero, di alto profilo, di comprovata capacità saggiata magari – non sarebbe una brutta idea – nel crogiolo del mercato e delle aziende private: è quello che ci vorrebbe, per Anas. Del vergognoso siluramento preventivo di un manager di capacità riconosciute – aver raddrizzato Aeroporti di Roma basterebbe a fare curriculum – come Ugo De Carolis, indicato dal governo come nuovo ad della malandatissima e pubblica Anas e fatto fuori da una campagna il cui primo intestatario è stato l’ex ministro Toninelli (absit iniuria verbis) perché “legato ai Benetton” abbiamo già scritto. Ma, in un primo momento, si era sperato di essere al cospetto soltanto di una putrida danza del populismo forcaiolo (quello per cui, con una logica assurda, se hai indossato un pullover Benetton sei senz’altro colpevole per il ponte Morandi). Invece ora che iniziano a girare altri nomi, segnalati dalle aree correntizie politiche, per i ruoli apicali di Anas, il sospetto che ci sia qualcosa di più grave, almeno come metodo, si fa strada.

