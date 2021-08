La religione populista

La nostalgia di assoluto, l’afflato millenarista in un mondo che si sta disgregando, l’irrefrenabile pulsione ad assolvere e scomunicare. Il vittimismo e il complottismo. Ecco cosa lega no euro, no Tav, no green pass. E perché è qui per restare

No euro, no global, no Tav, no Tap, no vax, no green pass. Tutti diversi, una grande famiglia. Gridano libertà, onestà, sovranità. Invocano “il popolo” e ce l’hanno con “l’élite”, sono la “gente” il resto “l’establishment”, loro “la piazza” gli altri “il palazzo”. Da qualche parte, ne sono certi, c’è una Trilaterale che complotta, un Bilderberg che tira le fila, una Mont Pelerin Society che pilota, una Troika e i “poteri forti” che governano il mondo. Sorvoliamo su scie chimiche, ripetitori 5G, microchip sottocutanei, terre piatte. Un tango mortifero, “una bambolina che fa no no no”. Se qualcuno credeva di avere scavallato, di avere superato la stagione populista, farà bene ad armarsi di pazienza: ne vedremo ancora delle belle, ne sentiremo ancora delle grosse, le stiamo già udendo. Il populismo è tra noi, è un ingrediente della democrazia, è qui per restare.