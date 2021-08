Green pass anche per accedere alle sedi della Camera. Nonostante Fico

Dal prossimo 6 agosto 2021 sarà necessaria l'esibizione delle certificazioni Covid-19 previste dal decreto legge 23 luglio. L'obbligo non riguarda l'accesso al palazzo ma solo alcune attività. Solo due settimane fa l'opposizione del presidente della Camera

Era stato il presidente della Camera, Roberto Fico, a dire no al green pass per gli onorevoli. A poco più di due settimane da quell'opposizione, che su queste colonne avevamo definito insensata e che aveva provocato le reazioni contrarie di alcuni deputati, oggi il collegio dei questori della Camera ha intrapreso un primo passo che va invece in quella direzione. Si è deciso che, dal 6 agosto 2021, l’esibizione delle certificazioni Covid-19 sarà obbligatoria anche per accedere alle sedi della Camera. La misura non riguarda l'accesso al palazzo, ma solo le attività espressamente elencate dal collegio.

Nello specifico – si legge in una nota – l’obbligo della "certificazione verde" sarà previsto per le seguenti attività: per l’accesso alle strutture della ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo; per la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della Camera; per l’accesso alle sedi della Biblioteca “Nilde Iotti” e dell’Archivio Storico della Camera dei deputati; per i candidati convocati presso le sedi della Camera per l’effettuazione di prove di concorso. Dunque, dai deputati ai dipendenti di Montecitorio fino ai giornalisti accreditati, chiunque voglia sedersi per pranzare al ristorante al chiuso o alla mensa, o voglia partecipare a una conferenza stampa, dovrà esibire il green pass.

"La deliberazione del Collegio dei deputati Questori – viene specificato – si pone in linea con il costante indirizzo adottato dal momento dell’insorgere dell’emergenza pandemica in base al quale le misure di prevenzione e protezione sanitaria nelle sedi della Camera sono state adottate in coerenza con le indicazioni formulate dalle autorità sanitarie nazionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia nell’ordinamento generale".