Giachetti: "Fico dice no al Green pass alla Camera? Ora fa parte della casta!"

"Così il presidente getta fango sui parlamentari. Non si capisce perché le regole che valgono per tutti i cittadini non debbano essere applicate anche in Parlamento", ci dice il deputato di Italia viva

"L'uomo che voleva combattere i privilegi e che insieme al suo partito ha condotto una campagna di fango nei confronti della politica, adesso rischia di gettare altro fango sulla comunità parlamentare con una scelta del tutto personale". Quando Roberto Giachetti ha letto le dichiarazioni del presidente della Camera Roberto Fico contro l'uso del Green pass in Parlamento, ha strabuzzato gli occhi. "Sono intervenuto in Aula per chiedere se il presidente avesse consultato i gruppi, per verificare quale fosse la linea di orientamento. Sono convinto che se lo facesse, ci sarebbe una grande maggioranza sia alla Camera che al Senato a favore del Green pass, non solo perché le regole che valgono per i cittadini devono valere anche per noi. Ma anche per una questione di sicurezza", spiega il deputato di Italia viva. E in effetti ha fatto un certo effetto vedere il deputato Marco Lollobrigida prendere parola subito dopo Giachetti in Aula per chiarire che "Fratelli d'Italia resta contraria nel merito all'uso del certificato verde, ma a livello di metodo condividiamo l'idea che le regole per i cittadini e i componenti della Camera debbano essere omogenee". Opinione condivisa dalla deputata del Pd Beatrice Lorenzin, secondo cui la proposta di Fico "rischia di mettere in pericolo la sicurezza dei parlamentari. Altro che privilegio".