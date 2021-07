Storia del gran ribaltone

Dai cambi di casacca ai cambi d’idee. Per i grillini (e non solo) fare l’esatto contrario di quel che si è detto un minuto prima è diventato motivo di vanto

L’articolo che state leggendo dovrebbe constare di circa dodicimilacinquecento caratteri, spazi inclusi. Se volessi dilungarmi, potrei arrivare a tredicimila. Lo dico per darvi un’idea approssimativa di quali siano le dimensioni della pagina che avete tra le mani. Ebbene, se andate sul sito della Camera dei deputati, nella sezione relativa ai gruppi parlamentari, e cliccate su “modifiche intervenute”, trovate un elenco con i nomi di tutti gli eletti che dall’inizio della legislatura hanno cambiato collocazione. Esempio: “Forza Italia-Berlusconi presidente – In data 18 aprile 2018 ha aderito al gruppo il deputato Enrico Costa, proveniente dalla componente politica del gruppo Misto ‘Noi con l'Italia’. In data 4 ottobre 2018, il deputato Vittorio Sgarbi lascia il gruppo per aderire al gruppo Misto”. E così via. In poche parole: la lista ufficiale di quelli che l’abituale sciatteria della cronaca definisce “cambi di casacca”.