L'Italia: le meilleur des mondes possibles

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ci sono momenti come questi in cui l’ottimismo di Voltaire, e del suo Candido, sembra contenere tutto quello che serve per provare a inquadrare la fase che sta vivendo l’Italia. Si potrebbe dire, provando in modo improprio a mescolare mondi che non andrebbero mescolati, che quello che stiamo osservando è un momento per così dire magico per il nostro paese. E quando ad alcuni successi sportivi (l’Italia è in finale agli Europei, Berrettini è il primo italiano a centrare la finale di Wimbledon) si sommano alcuni successi politici (lo schiacciasassi di Draghi dopo essere passato sopra i veti del M5s sulla giustizia, è passato sopra i veti della Lega indicando come prossimo ad della Rai Carlo Fuortes: leggete Masneri per capire chi è) la tentazione di essere candidamente volterriani è molto forte. Dunque, non esageriamo e proviamo a concentrarci su un punto: la giustizia. E in particolare: sull’improvvisa popolarità assunta dai nemici del giustizialismo.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni