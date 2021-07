Raggi: "La sfiducia? Giochi di palazzo. Conte e Grillo stiano insieme. M5s con Draghi"

La sindaca di Roma al Foglio. "I quattro consiglieri andati via del M5s? Non c'è correlazione con l'ex premier. Non ho paura di cadere, vado avanti"

Virginia Raggi ormai sta sempre qui. Perché solo da questi bordi di periferia può arrivare il miracolo: il ballottaggio. E dunque alle nove di un torrido venerdì mattina, ecco spuntare la sindaca di Roma a San Basilio, dove ormai è di casa. La sindaca è di buon umore per un sondaggio (pubblicato da Repubblica) che la dà dietro a Michetti. Dunque seconda, davanti a Gualtieri. E’ così serena che non vede un sacco di cose: i rifiuti in giro per la città e il rischio di essere sfiduciata. Prima vittima della guerra tra Conte e il suo Beppe.