Il caos tra Grillo e Conte rappresentato dalla confusione mentale di Toninelli

L'ex ministro spiega agli attivisti su Facebook perché il Movimento non è morto e perché tornerà serenità tra i due leader. "Magari Conte potrà ricoprire ruoli apicali, magari sarà di nuovo premier"

Pubblicità

Per Danilo Toninelli, che pochi giorni fa li definiva "la coppia migliore che la politica possa avere", dev'essere difficile accettare lo strappo tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. "Ci dispiace infinitamente per la sofferenza e lo sgomento", dice Toninelli agli attivisti del M5s, "è la stessa sofferenza che proviamo noi da dentro, noi che abbiamo sposato questa famiglia politica". E la sofferenza deve avere mandato un po' in confusione l'ex ministro dei Trasporti del governo Conte 1, che da una parte spiega perché bisogna accettare il fatto che Beppe non abbia più fiducia in Giuseppe, dall'altra però spera ancora che l'ex premier possa ricoprire una carica apicale all'interno del Movimento, magari diventando di nuovo presidente del Consiglio per il M5s. "Nonostante questi problemi enormi - rassicura Toninelli - il progetto e le idee del Movimento non sono morte".