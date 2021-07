“Seicentesco” è l'insulto di Grillo a Conte. Ma è un complimento a ben vedere

“Conte di Culagna” avrebbe potuto apostrofare Beppe Grillo il suo rivale, ripescando il personaggio fanfarone ma codardo, filosofo ma bacchettone, de “La sec chia rapita” di Alessandro Tassoni (1622). Invece l’Elevato ha preferito dargli addosso con quell’aggettivo – “seicentesco” – che chissà quando è diventato un insulto, sottintendendo forse che per rinnovare il Movimento avrebbe preferito uno statuto settecentesco, in marsina e codino. Difendere dagli strali di un ex comico il Gran Secolo di Cartesio, Shakespeare e Bernini è ridondante come paragonare “Insomnia. Ora dormo!” a “La vida es sueño” di Calderón de la Barca (1635). Vanno capite però le ragioni dell’accanimento su un secolo da cui il grillismo potrebbe trarre più d’una ispirazione.

