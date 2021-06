Da Fico a Di Maio (e Dibba). Ecco le reazioni dei big 5 stelle al discorso di Conte

"Non vedo ultimatum tra le parti", dice il presidente della Camera sulla conferenza stampa di Conte. Di Maio: "Remiamo tutti nella stessa direzione". Dibba: "Non mi schiero, non mi riguarda"

Lo scontro è al vertice e a due tra il fondatore garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo e l’ex premier Giuseppe Conte. Ma cosa pensano a riguardo i big del partito?

Roberto Fico si mostra fiducioso: “Noi siamo abituati agli scossoni da sempre” - spiega il presidente della Camera, ospite della trasmissione In Onda su La 7 - “abbiamo cambiato mille volte ma rimanendo fedeli ai nostri principi e valori. Grillo e Conte si stanno confrontando sulla proposta di Statuto. Non vedo ultimatum tra le due parti, ma un dibattito pubblico”. E assicura: "Troveremo una soluzione per andare avanti nel migliore dei modi nel rispetto di tutti gli iscritti”.

Telegrafico l’intervento del ministro degli Esteri Luigi di Maio: “Stiamo remando tutti nella stessa direzione, il Movimento è pronto ad evolversi. Confido nell'intesa. Dialogo e confronto sono fondamentali, siamo una forza matura, dotata di buon senso, visione e concretezza”.

Chi invece si chiama fuori dal dibattito è Alessandro Di Battista: “In tanti tra attivisti, esponenti del movimento e giornalisti mi stanno chiedendo di schierarmi” spiega l’ex deputato. “Onestamente non devo farlo oggi, avendolo già fatto quattro mesi fa. Non ho lasciato il Movimento per questioni statutarie, ma per ragioni politiche, perché ha deciso di sostenere un governo pessimo”. E conclude tagliando corto: “Fino a che il Movimento sosterrà tale governo, io sarò orgogliosamente dall'altra parte della barricata”.