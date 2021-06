Calenda continua a pescare nel Pd romano: l'ex assessore Masini passa in Azione

Per il candidato sindaco si tratta di un altro bel colpo, dopo aver annunciato l'adesione di Dario Nanni, ex consigliere capitolino dei dem

Carlo Calenda continua la sua pesca nel complesso ma ricco mare del Pd capitolino. È pronto un nuovo annuncio. Il prossimo a passare in Azione per sostenere la sua candidatura a sindaco sarà Paolo Masini, ex assessore prima alle Perifierie e ai Lavori pubblici e poi alla scuola della giunta guidata da Ignazio Marino. Prima di diventare assessore, Masini era stato consigliere comunale, eletto con 5mila preferenze per tre mandanti consecutivi (Veltroni, Alemanno e Marino). “Da questo Pd - spiega - non mi sento più rappresentato”. E d’altronde non è che il Pd lo abbia sempre sostenuto. Nell’estate del 2015 fu proprio lui a finire defenestrato dalla giunta per accontentare i primi mal di pancia del partito contro Marino.

Pubblicità

Per Calenda comunque si tratta di un bel colpo. Uomo dinamico e appassionato, cattolico di sinistra. Chi lo conosce lo definisce un “manager del sociale”. E in effetti l’elenco delle attività di Masini è davvero lungo: il calcio sociale a Corviale, l’associazione Salvamamme, che aiuta le donne in difficoltà ad affrontare gravidanza e maternità, Roma best practice, che premia le migliori iniziative civiche sugli territori. Il suo nome torna ciclicamente. Ma accanto al Masini impegnato c’è anche il Masini apparato. L’ex assessore lavora al ministero dei Beni culturali con Dario Franceschini per il progetto MigrArti, impegno che continuerà a portare avanti nonostante l’adesione al partito di Calenda.

Il suo è il secondo nome di un centrosinistra “di strada” a passare con Calenda. Qualche mese, con tanto di conferenza stampa, era stato annunciato il passaggio in Azione come coordinatore romano di Dario Nanni, ex consigliere capitolino del Pd e fino al passaggio candidato designato dei dem per la presidenza del VI municipio, il più complesso della Capitale che da Tor Bella Monaca a borgata Finocchio Nanni conosce molto bene.