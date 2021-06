Il Pd prova a occupare le primarie

I sette sfidanti per diventare il candidato sindaco per il Partito democratico hanno fatto tappa allo Spin Time, uno dei palazzi occupati di Roma

Sopra l'ingresso dello Spin Time, il palazzone che ospitò l’Inpdap e che da otto anni è occupato per dare un tetto di quattrocento persone, è stato posto uno striscione. Una frase: “Nessuno si salva da solo”. A Roma il Pd ha chiamato per domenica i suoi elettori per le primarie che decideranno il candidato sindaco democratico per il Campidoglio, sperando che non si ritrovi da solo contro tutti in campagna elettorale. Lo ha detto anche Andrea Alzetta, per tutti Tarzan, il leader di Action: "Noi vorremmo Imma Battaglia. Ma sono le primarie, è un patto di fiducia, quello che prenderà più voti verrà appoggiato dagli altri: io sono abituato così". Si vedrà.

