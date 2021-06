Dopo Torino, incubo flop a Roma. Per Letta (e Gualtieri) le primarie sono un rischio

Domenica il voto a Bologna e nella Capitale. Ma è la corsa per il Campidoglio la vera incognita: una sfida clandestina. Anzi "sfigata", dice Zevi, uno dei sette in lizza

La spia si è accesa a Torino. E ha subito allarmato la capitale: saranno primariette quelle di domenica? La classica “cosetta giusto per”? La sfida dei gazebo – anche online in memoria della buon’anima di Rousseau – si risolverà in una “romanella”? E cioè un lavoro fatto a metà, come si dice delle buche ricoperte alla meno peggio? Roberto Gualtieri, che fu ministro dell’Economia e portatore di Recovery, si ritrova adesso con i numeri di borgata Finocchio e San Basilio. Non è una questione di percentuali, ma di aritmetica. Urge un abaco. E un miracolo: arrivare a 50 mila votanti.