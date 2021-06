A che punto è la democrazia

La pandemia ha mostrato le sue fragilità, la Cina deplora le sue lentezze. In difficoltà per le tante voci da ascoltare, sta perdendo la componente essenziale della competenza. Ma è davvero in pericolo? Un dialogo

Se lo chiedono in molti: la democrazia è in pericolo? Ecco le due campane, una rappresentata da Ademo (senza popolo), l’altra dal suo opposto, Demo. Il primo è un personaggio della famosa “Utopia” di Thomas More (1516). Ma potrebbero anche chiamarsi come i due famosi protagonisti della “Montagna magica” di Thomas Mann (1924) Naphta, il reazionario, e Settembrini, il progressista e illuminista.