Il nostro miracolo e il nostro solito casino

Questa mezza discussione demenziale, prima sugli errori di Arcuri e poi sui fallimenti di Figliuolo, i due commissari al fronte organizzativo della pande-

mia, ci mostra come in fondo ci sappiamo: faziosi, intrattabili, bugiardi costituzionali, sempre sovranamente squilibrati nel giudizio sulle cose che contano. Abbiamo altre qualità, sennò non saremmo il paese più dolce e spiritoso del mondo. Questi difetti ce li dobbiamo riconoscere, e ce li riconosciamo, in effetti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni