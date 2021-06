“Via della Seta? Non è immutabile. E gli uiguri...”. Parla Castaldo

Il vice presidente grillino del Parlamento europeo spiega la maturazione del Movimento in politica estera: "Noi fedeli all'Alleanza atlantica. Nei rapporti con la Cina ripartiremo dalla tutela dei diritti fondamentali"

Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente grillino del Parlamento europeo, è un fiume di parole quando si tratta di spiegare la maturazione del M5s in politica estera. Nel suo eloquio non si percepisce nemmeno più il portato rivoluzionario che poteva avere una volta l’abbattimento del tabù terzomondista, euroscettico e antiamericano di certo grillismo delle origini e non. Così Castaldo plana con disinvoltura tra europeismo, “fedeltà all’Alleanza atlantica”, dialogo e interlocuzioni, soprattutto nell’ottica di un “rilancio del multilateralismo grazie al decisivo cambio di passo dell’amministrazione Biden, una postura ben diversa dall’approccio conflittuale di Trump”.