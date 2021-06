Magistrati e politica: meglio tacere

Enrico Letta critica il centrodestra per la candidatura di magistrati a Napoli e a Roma. Osserva che nell’esercizio delle loro funzioni possono aver avuto conoscenza di dati sensibili delle zone in cui si candidano. Replica Giorgia Meloni ricordando i magistrati che sono stati candidati ed eletti nelle giunte di sinistra, da Michele Emiliano a Luigi de Magistris a Antonio Ingroia. Hanno ragione e torto tutti e due. Se la legge permette di candidare magistrati anche nelle zone in cui hanno operato questo vale per la destra come per la sinistra. Se una legge che delimiti l’elettorato passivo dei magistrati non c’è, è colpa sia della destra sia della sinistra. Tradizionalmente si può dire che la primogenitura spetti alla sinistra, ma che ora la destra la imiti non è certo ragione di soddisfazione. Naturalmente si tratta di una questione delicata: limitare un diritto costituzionalmente garantito come l’eleggibilità si può fare solo sulla base di solide ragioni oggettive.

