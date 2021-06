La scelta di Catello Maresca a Napoli imita la peggior sinistra

Si ricorderà che Marco Pannella, che fu consigliere comunale a Napoli nel 1983 – lo stesso anno in cui a Napoli magistrati sommamente non responsabili dei propri errori arrestarono Enzo Tortora – aveva, oltre ai crucci della magistratura e della politica, anche il cruccio dei rischi del Vesuvio e di un piano di evacuazione che non esisteva. Passati quarant’anni, il Vesuvio ancora lì sta e i Campi Flegrei si alzano un poco ogni mattina, se sia tutto sotto controllo, non si sa. Si può però arguire che oggi Pannella a Napoli avrebbe un nuovo cruccio: come tenere a bada un Salvini fattosi improvvisamente garantista e un magistrato candidato sindaco.

