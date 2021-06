Orlando: “Serve un'altra Unione”

La scelta inaspettata di Matteo Salvini e di Silvio Berlusconi di accelerare i ragionamenti relativi al futuro della federazione del centrodestra ha costretto il Partito democratico a porsi alcune domande non semplici rispetto a quello che dovrà essere un giorno il rapporto con i suoi possibili alleati. Nel 2007, come molti ricorderanno, la fusione a freddo tra i Ds e la Margherita, a seguito della quale nacque poi il Pd, spinse il centrodestra a riorganizzare le proprie truppe e non fu casuale che la formazione del Popolo della libertà, nato dalla fusione tra la vecchia Forza Italia e la vecchia An, maturò appena pochi mesi dopo la creazione del Partito democratico. Oggi la nuova stagione delle aggregazioni è stata inaugurata, almeno a parole, dal centrodestra. E in attesa di capire se la federazione evocata più o meno timidamente da Berlusconi e Salvini prenderà davvero forma, la domanda che non ci si può non porre ragionando sul destino del Pd è questa: se federazione sarà, nel centrodestra, come reagirà il Pd?

