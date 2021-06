Salvini, il "foderato". Perché la federazione Lega-Fi rimane un'impresa difficile

Il leader della Lega si offre a Mario Draghi in chiave anti Meloni. Ma non ha fatto bene i conti. La federazione Lega-Fi è un'operazione complessa che rischia di far esplodere i gruppi a Camera e Senato. E intanto la "Bestia" non morde più

Roma. Si federa con Silvio Berlusconi ma solo per “foderarsi” da Giorgia Meloni. Non c’è nulla da ridere e non ha niente di comico questa federazione Lega-Fi che Matteo Salvini non si inventa ma ripropone e che adesso insegue per rimanere in fuga. Chi è contro dice che è “un’alleanza senza valori”. Ma da quando la paura non è un valore? E’ infatti il patto anti spavento, la necessità del tetto unico. Ieri, ricevuto da Mario Draghi, Salvini ha parlato di ripresa economica, di riforme della giustizia e del fisco, ma non ha parlato di federazione. Insaccato nel suo abito da “foderato” ha invece promesso al premier, che lo ascoltava attentamente: “Nessuno ti sarà fedele come la Lega”.