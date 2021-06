Ma Giorgetti vuole spegnere l'Ilva?

L’ultimo piano industriale Ilva è stato firmato insieme al contratto di ingresso dello stato il 10 dicembre 2020 sotto il governo Conte. E’ stato presentato il 23 dicembre ai sindacati dagli allora ministri Gualtieri, Patuanelli, Catalfo, Provenzano, e da Arcuri e i commissari Ilva in Amministrazione Straordinaria. Rispetto al precedente prevedeva un ritardo di due anni al 2025 per l’ottimizzazione a 8 milioni di produzione con asset a due altoforni e un forno elettrico. Nel 2021 deve partire il revamping dell’altoforno numero 5 (afo5) per riaccendersi nel 2024 con i suoi 3,5 milioni di produttività. Rispetto all’occupazione nel nuovo piano pubblico sparisce il riassorbimento previsto nel contratto Arcelormittal di tutti i 1.600 cassintegrati attualmente in carico all’amministrazione straordinaria, che non è specificato se rimarrebbero in cigs a vita o licenziati; più altri 3.000 cassintegrati almeno per i prossimi due anni. Per il piano precedente, elaborato da Calenda, ci vollero 2 anni di trattativa sindacale e si chiuse sostanzialmente a zero esuberi, e 100 mila euro di esodo volontario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni