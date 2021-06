Contro lo stato molesta-Rai

Non è che le nomine alla Rai debbano essere fatte subito o rinviate, benché tre anni di un QAnonista alla guida di informazione cultura e intrattenimento nazionale siano una cosa grottesca, è che va cambiato l’editore. Oggi tocca per legge ai partiti, la Rai è non solo sotto il controllo del Parlamento, è plasmata da decisioni parlamentari, cioè di partito. Sono i partiti a designare maggioranza e minoranza nell’organo di governo dell’azienda. Lo si sa, è scritto nella norma, non si può fare finta di niente. Ai tempi del primo governo Berlusconi cercai con un piccolo blitz di piazzare la Rai sotto l’Iri, sperando che un ente a partecipazione statale, gestito privatisticamente, e per di più in esaurimento, fosse un luogo di sottrazione del servizio pubblico alla sudditanza partitica. Fui respinto con perdite.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni