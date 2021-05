"È il solito furbo". Lo sfogo di Conte contro Di Maio, poi la frenata: "Segue la mia linea"

L'ex premier contrariato per la mossa del ministro sulla giustizia: non lo aveva avvisato e nemmeno lo cita nella lettera al Foglio. Lo stallo nel M5s continua e anche Grillo inizia a essere perplesso: "Bisognava trovare un accordo con Casaleggio"

E’ dunque il Conte sorpassato? Nel giorno in cui l’ex premier celebra il “patto per Napoli”, Luigi Di Maio sta preparando la svolta più significativa del M5s. Poi, all’indomani, deflagra la lettera del ministro degli Esteri e l’Avvocato è costretto a rincorrerlo. Di Maio non aveva avvisato Conte e non lo ha nemmeno citato nel suo intervento. La prima reazione dell’ex premier, con chi lo chiama, è questa: “Luigi è il solito furbo”. Poi capisce che può solo dissimulare: “E’ in linea con i principi del mio nuovo Movimento”. Ma quando arriva? Anche Beppe Grillo inizia a essere “perplesso”.