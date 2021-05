Battelli: "Basta con la politica da Colosseo. Di Maio mostra che il M5s sta cambiando"

Il deputato grillino commenta la lettera di scuse di Luigi Di Maio all'ex sindaco Pd di Lodi, Simone Uggetti, pubblicata oggi dal Foglio

"Ho letto la lettera di Di Maio e penso che sia ottima, dimostra che il Movimento sta cambiando", dice il deputato del M5s, Sergio Battelli. "E non sta cambiando in peggio, come sostiene qualcuno: non cediamo sui principi di legalità e onestà ma, come dice Di Maio, non possiamo creare una politica da Colosseo, gettare indagati nella bolgia mediatica. Non si possono prendere le persone e disintegrarle pubblicamente. I giudizi si danno a sentenza definitiva". Battelli commenta così la lettera di scuse di Luigi Di Maio all'ex sindaco Pd di Lodi, Simone Uggetti, pubblicata oggi dal Foglio.