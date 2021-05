Il capitalismo non è avidità

Rep, Stampa, Libero, Osservatore. Tutti d’accordo: è per la sete di profitto che si consumano drammi come quello di Stresa. Ma il capitalismo non c’entra nulla con la strage e, al contrario, calcola come mitigare i rischi

Mai come in altri casi la strage del Mottarone ha unito la stampa italiana non solo, ovviamente, nel racconto del dolore della tragedia ma anche nell’individuarne la spiegazione, diciamo, sociologica: l’avidità. Dalla Stampa a Repubblica a sinistra, fino a Libero a destra, passando per l’Osservatore Romano al centro, quella di Stresa è “la strage dell’avidità”. E’ per soldi, secondo le prime ricostruzioni, che tutto ciò è accaduto. Per evitare di riparare alcune anomalie segnalate dal sistema di sicurezza e quindi rinunciare ai guadagni delle prime riaperture, i gestori della funivia avrebbero deliberatamente scelto di manomettere e disattivare il sistema frenante di emergenza inserendo gli ormai famosi “forchettoni”. Il movente che avrebbe prodotto questa strage è stato poi esteso a patologia della nostra società e connaturata al sistema capitalistico: è in nome della ricerca del profitto e dei guadagni che vengono calpestati i diritti e si consumano drammi come questo.