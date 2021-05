Il caso Stresa e la storia indecifrabile dei mestieri che governavano le frane

Conservo una foto: ritrae un terreno franato, un fronte lungo centinaia di metri. E’ una delle prime frane che ho visto, 30 e passa anni fa (controllo i danni delle calamità naturali in agricoltura). Mi serve come promemoria. Avevo visto quello stesso terreno mesi prima e un tecnico, una di quelle persone ordinarie, senza tratti caratteriali dirompenti, mi disse che se qualcuno non avesse provveduto a riprendere una crepa – e me la indicò, era appena visibile – alla prima pioggia sarebbe venuto giù tutto. Uccello del malaugurio, pensai. Una crepa così piccola, un graffio nel terreno. Lui insistette: la frana sarebbe caduta a valle, sicuro! Nessuno tra politici e rappresentanti delle istituzioni sembrava interessato all’affare: riparare crepe non da visibilità, è un lavoro poco epico, certo non puoi romanzare, tanto meno costruire la figura dell’eroe, quelli infatti fermano la frana a mani nude, mica riparano crepe invisibili: che ce ne facciamo di uno che fa manutenzione?

