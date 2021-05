La Raggi ha sfrattato la Cina dal Campidoglio?

Dalle telecamere intelligenti alle sedi delle aziende di telecomunicazioni. La giunta credeva che Pechino avrebbe potuto investire nella Capitale senza chiedere conto dei risultati. L'imprenditoria non funziona così

Ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi, accompagnata dal suo principale sponsor, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha presentato all'Auditorium il formidabile progetto “Roma Smart City 2030”. Come dicono spesso gli analisti che si occupano di connettività, “smart city” è ormai diventata un'espressione-contenitore che si usava un decennio fa: i progetti di “città intelligenti” hanno dimostrato di essere soprattutto slogan politici che hanno poco a che fare con l'effettiva realizzazione di un piano razionale di urbanistica, e sono emersi molti dubbi e criticità sulle nuove tecnologie applicate al controllo urbano (leggere, per esempio, “‘Smart’ Cities Are Surveilled Cities” di Robert Muggah e Greg Walton, qui).