Il M5s si spacca su Casaleggio, e prova a mandare Fiano a processo

Ne è passato di tempo dall'8 marzo del 2016. Quando Emanuele Fiano, deputato del Pd, twittava così all'indirizzo di Davide e Gianroberto Casaleggio. "Si spiano con euro dei contribuenti decidono a casa Casaleggio nessuno sa chi o cosa e parlano di democrazia? La faccia come il culto", il tutto seguito dall'hashtag "#gurugate". Il riferimento era alla vicenda del cosiddetto mailgate. Una vicenda mai chiarita che riguardava il presunto controllo della posta elettronica dei parlamentari del M5s da parte di una società vicina ai vertici del Movimento. Casaleggio querelò Fiano per quel tweet. E ora il voto dell'Aula della Camera sull'insindacabilità delle affermazioni fatte da Fiano poco più di cinque anni fa. Dunque, per Montecitorio il parlamentare dem non ha diffamato Gianroberto Casaleggio. L'assemblea ha così approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni, che già si era espressa per la non procedibilità, rifacendosi all'articolo 68 della Costituzione. Secondo cui i "membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".

